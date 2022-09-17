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Силкин: футболисты «Динамо» не в восторге от тактики Йокановича

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о футболе, который пытается привить бело-голубым в текущем сезоне Славиша Йоканович.
Силкин: футболисты «Динамо» не в восторге от тактики Йокановича
  • РИА Новости

«К сожалению, игра команды пока не впечатляет. При Сандро Шварце она демонстрировала атакующий футбол, а настроить его гораздо сложнее, чем «припарковать автобус» в собственной штрафной. Да, закрывшись в обороне, вышло обыграть «Спартак» в дерби, но красно-белые не реализовали моменты, а «Динамо» повезло с грубейшей ошибкой Наиля Умярова. Зато упустили победы в Воронеже и Нижнем Новгороде. Наверное, не совсем правильно говорить, что Йоканович сломал прежнюю игру, но даже по послематчевым интервью ребят чувствуется: они не в восторге от такой тактики», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Силкин объяснил, почему «Зенит» не следует считать чемпионом раньше времени.

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