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Силкин объяснил, почему «Зенит» не следует считать чемпионом раньше времени

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.
Силкин объяснил, почему «Зенит» не следует считать чемпионом раньше времени
  • РИА Новости

«Когда «Зенит» оторвётся от ближайшего преследователя на десять очков, тогда об этом можно будет говорить. Пока же сине-бело-голубые опережают ЦСКА всего на три. Ещё не сыграна даже половина чемпионата, и делать выводы однозначно рано. Всё может меняться от тура к туру. Стоит одной команде оступиться, и она тут же откатывается назад в таблице. Не бывает такого, чтобы коллектив прошёл сезон на одном дыхании. У всех имеют место функциональные ямы и спады», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Силкин признался, что у него складывается впечатление, будто Захарян сидит на чемоданах.

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