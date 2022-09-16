Мележиков поблагодарил Абаскаля за выбор состава на матч с «Факелом»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о крупной победе в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу с воронежским «Факелом».

«Да, молодёжь мне понравилась. В целом все ребята сыграли хорошо, некое изменение схемы, результат сам за себя говорит. Футболисты, которые не получали, может быть, в полной мере игровую практику в чемпионате России, ее получили, это позитивно. Уважение главному тренеру», — цитирует Мележикова ТАСС.

Он подчеркнул, что «Спартаку» ещё предстоит реабилитироваться за два поражения в РПЛ.

«Спартак» на своём поле разгромил «Факел» со счётом 3:0. Один из голов забил 18-летний Павел Мелёшин.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Факел» (ноль) располагается на четвёртом месте.

Ранее Леонид Федун прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Кубка России по футболу с «Факелом».