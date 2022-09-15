Федун отметил важность победы «Спартака» в КР после неудач в чемпионате
- РИА Новости
«Рад, что победили. Слава богу, что с такими соперниками, как «Факел», у нас проблем нет. Победа была очень важна после двух поражений, так что ребята — молодцы», — цитирует Федуна ТАСС.
Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.
Мячи забили Павел Мелёшин, Квинси Промес, Александр Соболев. Мевля вышел в стартовом составе и провел на поле 85 минут.
«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Факел» (ноль) располагаются на четвёртом месте.
Ранее Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за «Спартак».