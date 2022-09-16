В ПСЖ опровергли новость о желании Мбаппе выгнать Неймара из клуба

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос прокомментировал слухи вокруг нападающего Неймара.

«Заявление о том, что Мбаппе хотел, чтобы Неймар был продан, является ещё одной большой фейковой новостью. Неймар на 100% является частью нашего клуба», — цитирует Кампоса RMC Sport.

Он также опроверг новости о том, что Неймар мог этим летом покинуть ПСЖ.

Накануне сообщалось, что конфликт в ПСЖ между Мбаппе и Неймаром ещё не утих.

Футболисты конфликтовали с начала сезона из-за того, что тренер назначил штатным пенальтистом Мбаппе. Также француз требовал от руководства продажи Неймара.

Ранее сообщалось, что Мбаппе грубо общался с Ашрафом Хакими в перерыве матча ПСЖ.