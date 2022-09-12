Мбаппе грубо общался с Хакими в перерыве матча ПСЖ
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«Извинений недостаточно! Ты должен отдавать мне хорошие передачи», — сказал Мбаппе в ответ на извинения Хакими, сообщает Mirror.
23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач. Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в XXI веке.
Ранее Мбаппе высказался о противостоянии своего одноклубника Лионеля Месси и форварда МЮ Криштиану Роналду.