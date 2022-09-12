Мбаппе грубо общался с Хакими в перерыве матча ПСЖ

В социальных сетях появилось видео, на котором форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обвиняет защитника французского клуба Ашрафу Хакими в плохой передаче в подтрибунном помещении «Парк де Пренс».

«Извинений недостаточно! Ты должен отдавать мне хорошие передачи», — сказал Мбаппе в ответ на извинения Хакими, сообщает Mirror.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач. Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в XXI веке.

Ранее Мбаппе высказался о противостоянии своего одноклубника Лионеля Месси и форварда МЮ Криштиану Роналду.