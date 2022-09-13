Goal: конфликт в ПСЖ между Мбаппе и Неймаром ещё не утих

Конфликт между нападающими «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе и Неймаром обрёл новое продолжение.

По информации Goal, Мбаппе расстроен растущим влиянием Неймара в команде. Бразильца же не устраивает эгоистичное поведение француза. Отмечается, что Неймар недоволен тем, что Мбаппе не дал пас в матче первого тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:1).

Напомним, что футболисты конфликтовали с начала сезона из-за того, что тренер назначил штатным пенальтистом Мбаппе. Также француз требовал от руководства продажи Неймара.

Ранее сообщалось, что Мбаппе грубо общался с Ашрафом Хакими в перерыве матча ПСЖ.