«Амкал» подал протест в КДК по матчу 1/64 финала Кубка России со «Звездой»

Создатель блогерской команды «Амкал» Герман Попков сообщил о подаче протеста в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) после матча 1/64 финала Кубка России со «Звездой».

«Утро президента начинается не с кофе, а с важных писем с протестами. В сроки подачи уложились. Ждём ответ», — написал Попков в социальных сетях.

Московский любительский клуб «Амкал» потерпел поражение в Санкт-Петербурге в матче со «Звездой» по пенальти со счётом 2:4.

По ходу матча, пока судья общался с игроками «Амкала», футболисты петербуржского клуба быстро разыграли штрафной и забили мяч. Отмечается, что игроки «Звезды» ко всему прочему разыгрывали стандартное положение в нескольких метрах от места, где был зафиксирован фол.

В составе петербургской команды мячи забили Никита Першин (24-я минута), Дмитрий Великородный (45-я). У «Амкала» отличились Сергей Киряков (15-я), Виктор Блатов (88-я).

Столичная команда в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Карпова (82-я).

Ранее президент РПЛ Александр Алаев обратился к командам Медиалиги.