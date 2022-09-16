Комличенко: Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о своём отношении к Fan ID.

«Очевидно, что Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. На наших матчах всегда фантастическая поддержка. Я разделяю гнев Глебова и Карпина. Всем очевидно, что это в минус», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин раскритиковал систему Fan ID — паспорта болельщика.