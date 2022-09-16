В Казахстане заявили, что ведут переговоры об организации товарищеского матча с Россией

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Олжас Абраев прокомментировал информацию об отказе провести товарищеский матч со сборной России.

«Никакого отказа с нашей стороны не было, тем более по политическим мотивам. Мы ведём переговоры с РФС об организации товарищеского матча, но пока российскую сторону не устраивает дата», — цитирует Абраева «СпортРадар».

Напомним, что сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало в 17:00 мск.

С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее молодёжная сборная России объявила состав на сентябрьский сбор.