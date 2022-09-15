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Поздняков: руководители международных федераций стали осознавать тупиковость ситуации 

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о перспективах возвращения россиян на международные соревнования.
Поздняков: руководители международных федераций стали осознавать тупиковость ситуации 
  • РИА Новости

«Мы продолжаем ежедневно общаться с руководителями международных федераций. Наметилось осознание тупиковости ситуации, которая длится с конца февраля. Большинство международных спортивных федераций хотят выйти из неё, так как терпят убытки», — сказал Поздняков.

По его словам, прошло практически семь месяцев с тех пор, как были наложены санкции на российский и белорусский спорт. Поздняков считает, что некоторые хотят подать это как защиту олимпийского движения.

«Любые запреты, любое нарушение свободы и возможности соревноваться — санкции. Весь мир переживает глобальные изменения, в том числе и олимпийское движение. Вмешательство коллективного Запада в олимпийское движение внесло раскол», — заключил он.

Напомним, что организация рекомендовала спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Великая рассказала, как недавно созванивалась с главой МОК Томасом Бахом.

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