Мележиков: спортивным директором «Спартака» будет иностранец
- РИА Новости
«Перемены будут большие. Спортивный директор — иностранец, будет назначен в ближайшее время. Когда? Думаю, скоро», — цитирует Мележикова «Чемпионат».
13 июля красно-белые объявили об уходе Лука Каттани с поста футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.
СМИ сообщали, что итальянец назначен на пост спортивного директора учебного центра «Парни Сен-Жермен». Позже Каттани опроверг информацию о возвращении в ПСЖ.
Ранее Мележиков предположил, почему Каттани покинул Россию.