Мележиков: спортивным директором «Спартака» будет иностранец

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что новым спортивным директором клуба будет иностранец.

«Перемены будут большие. Спортивный директор — иностранец, будет назначен в ближайшее время. Когда? Думаю, скоро», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

13 июля красно-белые объявили об уходе Лука Каттани с поста футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

СМИ сообщали, что итальянец назначен на пост спортивного директора учебного центра «Парни Сен-Жермен». Позже Каттани опроверг информацию о возвращении в ПСЖ.

Ранее Мележиков предположил, почему Каттани покинул Россию.