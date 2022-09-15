Литвинов готов сыграть против «Локомотива» в матче РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о ходе восстановления от травмы.

«Как здоровье? Всё хорошо. Надеюсь, что буду готов к матчу с «Локомотивом», — цитирует Литвинова РИА Новости.

Футболист выбыл на срок до трёх недель из-за повреждения связок голеностопа. 21-летний хавбек получил травму 4 сентября в матче восьмого тура с петербургским «Зенитом» (1:2).

Литвинов пропустил матч второго тура Кубка России с «Факелом» (3:0).

«Спартак» примет «Локомотив» в десятом туре РПЛ 18 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее словенский защитник московского «Спартака» Миха Мевля оценил свою физическую форму в дебютном матче за столичную команду.