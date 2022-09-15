военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Пятибратов о проигрыше «Спартаку»: сегодня проблема была в «Факеле

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главного тренера «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал, благодаря чему «Спартак» смог одержать победу в матче второго тура группового этапа Кубка России с воронежским клубом.
Пятибратов о проигрыше «Спартаку»: сегодня проблема была в «Факеле
  • РИА Новости

«Удивила ли схема «Спартака»? Для нас это не стало неожиданностью. На разминке понимали, что «Спартак» будет играть в три защитника. Проблема в нас. Мы понимаем силу «Спартака», это крутая команда. Но сегодня проблема была в нас», — цитирует Пятибратова «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Мячи забили Павел Мелёшин, Квинси Промес, Александр Соболев.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Факел» (ноль) располагается на четвёртом месте.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему «Спартак» играл в пять защитников в матче с «Факелом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить