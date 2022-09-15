Пятибратов о проигрыше «Спартаку»: сегодня проблема была в «Факеле

Исполняющий обязанности главного тренера «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал, благодаря чему «Спартак» смог одержать победу в матче второго тура группового этапа Кубка России с воронежским клубом.

«Удивила ли схема «Спартака»? Для нас это не стало неожиданностью. На разминке понимали, что «Спартак» будет играть в три защитника. Проблема в нас. Мы понимаем силу «Спартака», это крутая команда. Но сегодня проблема была в нас», — цитирует Пятибратова «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Мячи забили Павел Мелёшин, Квинси Промес, Александр Соболев.

«Спартак» (шесть очков) занимает первое место в группе В. «Факел» (ноль) располагается на четвёртом месте.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему «Спартак» играл в пять защитников в матче с «Факелом».