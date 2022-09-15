Абаскаль: Зиньковский будет полностью готов к матчу с «Локомотивом»
- Gettyimages.ru
«Антон тренировался с командой, был готов получить игровое время уже сегодня. Зиньковский тренируется в общей группе и будет полностью готов к матчу с «Локомотивом»», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».
Зиньковский в семи матчах за «Спартак» забил один мяч. Хавбек присоединился к столичному клубу в летнее трансферное окно.
26-летний футболист пропустил матч второго тура КР с «Факелом» (3:0).
Ранее Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за «Спартак».