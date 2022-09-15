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Абаскаль: Зиньковский будет полностью готов к матчу с «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о ходе набора физической формы после травмы полузащитника Антона Зиньковского.
Абаскаль: Зиньковский будет полностью готов к матчу с «Локомотивом»
  • Gettyimages.ru

«Антон тренировался с командой, был готов получить игровое время уже сегодня. Зиньковский тренируется в общей группе и будет полностью готов к матчу с «Локомотивом»», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Зиньковский в семи матчах за «Спартак» забил один мяч. Хавбек присоединился к столичному клубу в летнее трансферное окно.

26-летний футболист пропустил матч второго тура КР с «Факелом» (3:0).

Ранее Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за «Спартак».

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