Абаскаль: Зиньковский будет полностью готов к матчу с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о ходе набора физической формы после травмы полузащитника Антона Зиньковского.

«Антон тренировался с командой, был готов получить игровое время уже сегодня. Зиньковский тренируется в общей группе и будет полностью готов к матчу с «Локомотивом»», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Зиньковский в семи матчах за «Спартак» забил один мяч. Хавбек присоединился к столичному клубу в летнее трансферное окно.

26-летний футболист пропустил матч второго тура КР с «Факелом» (3:0).

Ранее Квинси Промес сравнялся с Андреем Тихоновым по количеству голов за «Спартак».