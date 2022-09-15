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В Госдуме прокомментировали призыв Украины не допускать Россию к отбору на Евро-2024

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на то, что Украина призвала не допускать сборную России к жеребьёвке отбора Евро-2024.
В Госдуме прокомментировали призыв Украины не допускать Россию к отбору на Евро-2024
  • РИА Новости

«К сожалению, их активность направлена не на то, чтобы готовить свою команду к участию в отборочном турнире, а на то, чтобы неспортивными методами воздействовать на УЕФА. Это точно неспортивное поведение. Пусть они готовятся, воспитывают молодёжь. А УЕФА сделает свой выбор без них», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024 состоится 9 октября. Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в нём примут участие 24 национальные команды.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что организация пытается не допустить национальную команду России к участию в жеребьёвке чемпионата Европы — 2024.

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