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Президент УАФ: мы прилагаем усилия, чтобы Россия не принимала участия в жеребьёвке Евро-2024

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что организация пытается не допустить национальную команду России к участию в жеребьёвке чемпионата Европы-2024.
Президент УАФ: мы прилагаем усилия, чтобы Россия не принимала участия в жеребьёвке Евро-2024
  • Legion-Media

«Сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьёвке отбора к Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне», — приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.

Он также заявил, что организация делает всё возможное, чтобы не допустить матч Россия — Босния и Герцеговина. По его словам, они применяют подобные действия ещё в отношении двух товарищеских матчей женских команд Сербии U-17 и России U-17, которые должны состояться на Балканах в октябре.

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024 состоится 9 октября. Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в нём примут участие 24 национальные команды.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира ещё не принято.

Ранее УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина.

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