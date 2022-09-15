военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хомуха: российские специалисты в РПЛ работают качественнее, чем тренеры из Европы

Короткая ссылка
Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха высказался о приглашении в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) малоизвестных тренеров-иностранцев.
Хомуха: российские специалисты в РПЛ работают качественнее, чем тренеры из Европы
  • РИА Новости

«Меня воодушевляют примеры некоторых коллег. Они показывают, что мы не только не уступаем иностранцам, а в чём-то даже лучше их подготовлены. На данный момент наши специалисты в РПЛ работают более качественно, чем тренеры из Европы», — приводит слова Хомухи «Чемпионат».

Он также отметил, что в чемпионате России первые три места занимают отечественные тренеры. 

После девяти туров РПЛ из клубов были уволены семь тренеров, что является рекордом для России. В сезоне-2013/14 после девяти туров чемпионата в отставку подали шесть тренеров.

Ранее сообщалось, что РФС Хомуха достигли договорённости о расторжении контракта.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить