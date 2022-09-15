Хомуха: российские специалисты в РПЛ работают качественнее, чем тренеры из Европы

Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Дмитрий Хомуха высказался о приглашении в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) малоизвестных тренеров-иностранцев.

«Меня воодушевляют примеры некоторых коллег. Они показывают, что мы не только не уступаем иностранцам, а в чём-то даже лучше их подготовлены. На данный момент наши специалисты в РПЛ работают более качественно, чем тренеры из Европы», — приводит слова Хомухи «Чемпионат».

Он также отметил, что в чемпионате России первые три места занимают отечественные тренеры.

После девяти туров РПЛ из клубов были уволены семь тренеров, что является рекордом для России. В сезоне-2013/14 после девяти туров чемпионата в отставку подали шесть тренеров.

Ранее сообщалось, что РФС Хомуха достигли договорённости о расторжении контракта.