Хомуха покидает юношескую сборную России

Российский футбольный союз (РФС) и старший тренер юношеской сборной России U-15 Дмитрий Хомуха достигли договорённости о расторжении контракта.

«Специалист работал с командой, составленной из игроков 2007 года рождения, с ноября 2021 года. Хомуха продолжит тренерскую карьеру в футбольном клубе «Калуга», — сообщает пресс-служба РФС.

Под руководством специалиста сборная игроков 1996 года рождения становилась победителем чемпионата Европы до 17 лет и серебряным призёром чемпионата Европы до 19 лет.

Владимир Волчек будет исполнять обязанности старшего тренера команды на селекционном сборе, который состоится в Москве с 20 по 27 июня.

Ранее Хомуха высказался о будущем «Сочи» после ухода Федотова.