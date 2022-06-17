Хомуха покидает юношескую сборную России

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Российский футбольный союз (РФС) и старший тренер юношеской сборной России U-15 Дмитрий Хомуха достигли договорённости о расторжении контракта.
Хомуха покидает юношескую сборную России
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Специалист работал с командой, составленной из игроков 2007 года рождения, с ноября 2021 года. Хомуха продолжит тренерскую карьеру в футбольном клубе «Калуга», — сообщает пресс-служба РФС.

Под руководством специалиста сборная игроков 1996 года рождения становилась победителем чемпионата Европы до 17 лет и серебряным призёром чемпионата Европы до 19 лет.

Владимир Волчек будет исполнять обязанности старшего тренера команды на селекционном сборе, который состоится в Москве с 20 по 27 июня.

Ранее Хомуха высказался о будущем «Сочи» после ухода Федотова.

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