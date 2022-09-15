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Губерниев: Большунов и в футбол бы хорошо играл

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на интервью норвежских лыжников, которые считают, что российский лыжник Александр Большунов был бы отличным байдарочником, но плохим гольфистом.
Губерниев: Большунов и в футбол бы хорошо играл
  • РИА Новости

«Норвежцам делать, что ли, нечего? Большунов, безусловно, талантливый человек, который смог бы реализовать себя и в гребле. Александр после нескольких тренировок показал себя с лучшей стороны, поэтому был бы неплохим байдарочником. Талантливый человек талантлив во всём. Большунов и в футбол бы хорошо играл», — цитирует Губерниева Sport24.

Он также подчеркнул, что неважно, в каком виде спорта обыгрывать норвежских спортсменов.

Большунов 28 августа принял участие в шоу-заезде среди байдарок-четвёрок на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ, в котором занял пятое место. Также олимпийский чемпион заявил о желании попробовать свои силы в теннисе и гольфе.

Ранее норвежские лыжники отреагировали на информацию о том, что Большунов хочет попробовать себя в различных видах спорта.

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