Губерниев: Большунов и в футбол бы хорошо играл

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на интервью норвежских лыжников, которые считают, что российский лыжник Александр Большунов был бы отличным байдарочником, но плохим гольфистом.

«Норвежцам делать, что ли, нечего? Большунов, безусловно, талантливый человек, который смог бы реализовать себя и в гребле. Александр после нескольких тренировок показал себя с лучшей стороны, поэтому был бы неплохим байдарочником. Талантливый человек талантлив во всём. Большунов и в футбол бы хорошо играл», — цитирует Губерниева Sport24.

Он также подчеркнул, что неважно, в каком виде спорта обыгрывать норвежских спортсменов.

Большунов 28 августа принял участие в шоу-заезде среди байдарок-четвёрок на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ, в котором занял пятое место. Также олимпийский чемпион заявил о желании попробовать свои силы в теннисе и гольфе.

Ранее норвежские лыжники отреагировали на информацию о том, что Большунов хочет попробовать себя в различных видах спорта.