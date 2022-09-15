Константинова: меня не пускали на лёд из-за лишних 300 г

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о проблемах с контролем веса во время спортивной карьеры.

«Из-за постоянных ограничений в еде у меня начались проблемы с весом. Был очень напряжённый сезон, меня не пускали на лёд из-за лишних 300 г. У меня три года не было менструации из-за постоянных диет и стресса. По анализам было видно, что есть нарушения, но тренеров это не заботило», — приводит слова Константиновой Sport24.

Она отметила, что работа с психологом сильно помогла ей. По её словам, она бы многое отдала, чтобы кататься на прежнем уровне, но не готова пожертвовать здоровьем.

21-летняя спортсменка является серебряной призёркой финала серии Гран-при 2018 года, а также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

На последнее взрослое первенство России она не смогла отобраться из-за последствий коронавируса.

Ранее тренер Константиновой Виктория Буцаева сообщила, что спортсменка завершила карьеру.