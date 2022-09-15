военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Константинова: меня не пускали на лёд из-за лишних 300 г

Короткая ссылка
Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о проблемах с контролем веса во время спортивной карьеры.
Константинова: меня не пускали на лёд из-за лишних 300 г
  • AP

«Из-за постоянных ограничений в еде у меня начались проблемы с весом. Был очень напряжённый сезон, меня не пускали на лёд из-за лишних 300 г. У меня три года не было менструации из-за постоянных диет и стресса. По анализам было видно, что есть нарушения, но тренеров это не заботило», — приводит слова Константиновой Sport24.

Она отметила, что работа с психологом сильно помогла ей. По её словам, она бы многое отдала, чтобы кататься на прежнем уровне, но не готова пожертвовать здоровьем.

21-летняя спортсменка является серебряной призёркой финала серии Гран-при 2018 года, а также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

На последнее взрослое первенство России она не смогла отобраться из-за последствий коронавируса.

Ранее тренер Константиновой Виктория Буцаева сообщила, что спортсменка завершила карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить