Тренер Константиновой сообщила, что фигуристка завершила карьеру

Тренер фигуристки Станиславы Константиновой, Виктория Буцаева сообщила, что спортсменка завершила карьеру.

«Станислава больше не катается. Она сейчас проводит летние сборы, её приглашают, но в подробности я не вдавалась», — приводит слова Буцаевой ТАСС.

21-летняя спортсменка является серебряной призёркой финала серии Гран-при 2018 года, а также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

На последнее взрослое первенство России она не смогла отобраться из-за последствий коронавируса.

Ранее Татьяна Мишина, тренер чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, заявила о желании спортсменки исполнить два четверных прыжка в произвольной программе.