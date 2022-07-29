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Тренер Константиновой сообщила, что фигуристка завершила карьеру

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Тренер фигуристки Станиславы Константиновой, Виктория Буцаева сообщила, что спортсменка завершила карьеру.
Тренер Константиновой сообщила, что фигуристка завершила карьеру
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Станислава больше не катается. Она сейчас проводит летние сборы, её приглашают, но в подробности я не вдавалась», — приводит слова Буцаевой ТАСС.

21-летняя спортсменка является серебряной призёркой финала серии Гран-при 2018 года, а также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

На последнее взрослое первенство России она не смогла отобраться из-за последствий коронавируса.

Ранее Татьяна Мишина, тренер чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, заявила о желании спортсменки исполнить два четверных прыжка в произвольной программе.

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