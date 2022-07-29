Тренер Константиновой сообщила, что фигуристка завершила карьеру
- РИА Новости
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«Станислава больше не катается. Она сейчас проводит летние сборы, её приглашают, но в подробности я не вдавалась», — приводит слова Буцаевой ТАСС.
21-летняя спортсменка является серебряной призёркой финала серии Гран-при 2018 года, а также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.
На последнее взрослое первенство России она не смогла отобраться из-за последствий коронавируса.
Ранее Татьяна Мишина, тренер чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, заявила о желании спортсменки исполнить два четверных прыжка в произвольной программе.