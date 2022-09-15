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Бакши поменяли соперника из-за того, что Руиса не пустили в Россию

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Соперник призёра Олимпийских игр Глеба Бакши мексиканец Хуан Руис не сможет принять участие в турнире Wild Boxing, который пройдёт 16 сентября на арене Большого Московского цирка.
Бакши поменяли соперника из-за того, что Руиса не пустили в Россию
  • Gettyimages.ru

«Руис должен был уже сегодня быть в Москве на взвешивании. Но в Москву его не пустили пограничники, поскольку одна из страниц паспорта мексиканского боксёра была заклеена скотчем. В итоге Руис был вынужден покинуть Россию, принять участие в поединке он уже не успевает», — сообщили организаторы турнира.

Новым соперником Бакши станет белорус Виктор Мурашкин. Отмечается, что поединок будет перемещён в карде и станет соглавным. Возглавит турнир поединок между Иваном Козловским и Майклом Ансой.

Бакши завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 75 кг. Он также является чемпионом мира.

Турнир состоится 16 сентября в Москве.

Ранее стали известны дата и место проведения поединка с участием Бакши.

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