Махачев рассказал о плане на бой с Оливейрой

Российский боец UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от титульного поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«В первом раунде — разминка, во втором затяну его в глубокие воды, а в третьем уже всё закончится. Не могу дождаться 22 октября», — написал Махачев в своих социальных сетях.

Поединок между Оливейрой и Махачевым возглавит турнир UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби. На кону будет стоять вакантное звание чемпиона в лёгком весе.

За свою карьеру Махачев провёл 23 поединка, одержав победу в 22 из них (14 — досрочно) и потерпев одно поражение. На счету Оливейры 33 выигранных боя (30 — досрочно) и восемь проигрышей.

Ранее Оливейра рассказал, как готовится к титульному поединку с Махачевым в ОАЭ.