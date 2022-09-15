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Президент Казахстана Токаев заявил, что страна готова принять ЧМ по хоккею в 2027 году

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардифом заявил о готовности провести в стране чемпионат мира в 2027 году.
Президент Казахстана Токаев заявил, что страна готова принять ЧМ по хоккею в 2027 году
  • AP

«Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года», — цитирует пресс-службу Токаева ТАСС.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что IIHF должна вернуть сборной России по хоккею право выступать на чемпионате мира.

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