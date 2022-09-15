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Гайич: цель ЦСКА — биться за самые высокие места в обоих турнирах до конца

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Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о положении московского клуба и отметил необходимость дальнейших улучшений.
Гайич: цель ЦСКА — биться за самые высокие места в обоих турнирах до конца
  • РИА Новости

«В кубке у нас две победы, и всё складывается как надо. Мы хотим пройти как можно дальше. Что касается чемпионата, всё также достаточно хорошо — мы идём на втором месте и продолжаем бороться за первое место. Наша цель — биться за самые высокие места в обоих турнирах до конца», — приводит слова Гайича ТАСС.

Он также отметил, что в клубе должны продолжать делать всё то же самое и становиться лучше каждый день. По его мнению, для этого есть много возможностей.

Он также подчеркнул, что каждый игрок ЦСКА выкладывался на 100%.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

В составе армейцев мячи забили Виллиан Роша (77-я минута), Милан Гайич (90 + 3). У «Урала» отличился Александр Юшин (85-я).

Московская команда (шесть очков) занимает первое место в группе D, «Урал» (три) — второе.

Ранее Гайич высказался о матче с «Уралом» в Кубке России по футболу.

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