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Защитник ЦСКА Гайич оценил свою игру в кубковом матче с «Уралом»

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Сербский футболист московского ЦСКА Милан Гайич высказался о матче с «Уралом» в Кубке России по футболу.
Защитник ЦСКА Гайич оценил свою игру в кубковом матче с «Уралом»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Очень тяжёлый матч. Возможно, мы начали так, как хотели. Теперь мы лидеры группы, это то, чего мы хотели. Но главное — победа, на последних минутах это всегда приятно. Я всегда подключаюсь к атаке, увидел, что мяч отскочит ко мне, и сумел добить», — цитирует Гайча «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что каждый игрок ЦСКА выкладывался на 100%.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

В составе армейцев мячи забили Виллиан Роша (77-я минута), Милан Гайич (90+3). У «Урала» отличился Александр Юшин (85-я).

Московская команда (шесть очков) занимает первое место в группе D, «Урал» (три) — второе.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу армейского клуба в матче второго тура группового этапа Кубка России с «Уралом».

 

 

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