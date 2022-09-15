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Защитник «Крыльев Советов» Горшков: без бразильцев «Зенит» не так уж страшен

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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал победу самарской команды над «Зенитом» в матче группового этапа Кубка России.
Защитник «Крыльев Советов» Горшков: без бразильцев «Зенит» не так уж страшен
  • РИА Новости

«Все сегодня видели, что без своих бразильцев «Зенит» не так уж страшен … Конечно, классная команда с игроками сборной России, но с бразильцами они на голову сильнее. У них играли люди, которые мало играют, они хотели доказывать, но я уверен, что игра в Петербурге будет не менее интересной», — приводит слова Горшкова Metaratings.

«Зенит» уступил «Крыльям Советов» со счётом 0:2. Мячи забили Дмитрий Цыпченко (83-я минута) и Максим Глушенков (93-я).

Команда Семака в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Клаудиньо (77-я).

«Крылья» (три очка) занимают в группе В второе место. «Зенит» (три) располагается на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу самарского клуба в матче второго тура группового этапа Кубка России с «Зенитом».

 

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