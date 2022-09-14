Осинькин рассказал, что доволен игрой «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом» в Кубке России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу самарского клуба в матче второго тура группового этапа Кубка России с «Зенитом».

«Ожидали, что «Зенит» будет играть не основным составом, даст возможность игрокам ротации появиться на поле и больше сыграть. Мы тоже учитывали близость игры в Ростове-на-Дону через три дня, переезды — вынуждены были тоже сделать ротацию», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

Он также подчеркнул, что доволен игрой самарского клуба. По его словам, первая домашняя победа — очень важная.

«Зенит» уступил «Крыльям Советов» со счётом 0:2. Мячи забили Дмитрий Цыпченко (83-я минута) и Максим Глушенков (93-я).

Команда Семака в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Клаудиньо (77-я).

«Крылья» (три очка) занимают в группе В второе место. «Зенит» (три) располагается на третьей строчке.

Ранее полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал поражение в матче второго тура группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов».