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Клаудиньо пропустит матч Кубка России со «Спартаком»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо не сможет помочь своей команде в матче третьего тура групповой стадии Кубка России по футболу со столичным «Спартаком».
Клаудиньо пропустит матч Кубка России со «Спартаком»
  • РИА Новости

Дело в том, что бразильский хавбек в матче второго тура КР с самарскими «Крыльями Советов» получил красную карточку. По регламенту соревнований Клаудиньо теперь пропустит следующую игру.

«Зенит» уступил самарской команде со счётом 0:2. 

Сине-бело-голубые 28 сентября в гостях сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве со «Спартаком».

Красно-белые (три очка) занимают в группе В второе место. Далее расположились «Крылья» (три), «Зенит» (три), «Факел» (ноль).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Крыльями Советов».

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