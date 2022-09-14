Клаудиньо пропустит матч Кубка России со «Спартаком»
- РИА Новости
Дело в том, что бразильский хавбек в матче второго тура КР с самарскими «Крыльями Советов» получил красную карточку. По регламенту соревнований Клаудиньо теперь пропустит следующую игру.
«Зенит» уступил самарской команде со счётом 0:2.
Сине-бело-голубые 28 сентября в гостях сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве со «Спартаком».
Красно-белые (три очка) занимают в группе В второе место. Далее расположились «Крылья» (три), «Зенит» (три), «Факел» (ноль).
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Крыльями Советов».