Винер: Арина Аверина не смогла до конца пройти свою программу на спартакиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) рассказала, почему многократная чемпионка мира Арина Аверина не смогла до конца исполнить программу в многоборье на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта.

«К сожалению, Арина — они же с Диной близнецы — у них одинаковые травмы. У одной горло заболит — у другой тоже. Она, к сожалению, не смогла до конца пройти свою программу. Но она блестяще готова, прекрасно тренировалась», — цитирует Винер РИА Новости.

Арина Аверина отказалась от дальнейшего участия после выступления с обручем в индивидуальном многоборье.

18-летняя спортсменка пять раз побеждала на чемпионатах мира. Также в её активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств.

Ранее Ирина Винер высказалась о санкциях в отношении отечественных спортсменов.





