Защитник «Спартака» Мевля получил разрешение на работу в РФ

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что защитник Миха Мевля получил разрешение на работу в РФ.

«Мевля получил разрешение на работу в РФ. Защитник готовится к предстоящим матчам», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

15 сентября «Спартак» сыграет с «Факелом» в матче группового турнира Кубка России.

Ранее агент Мевли Андрей Степанов заявил о готовности футболиста сыграть в кубковом матче с «Факелом».