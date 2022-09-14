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Защитник «Спартака» Мевля получил разрешение на работу в РФ

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В пресс-службе «Спартака» сообщили, что защитник Миха Мевля получил разрешение на работу в РФ.
Защитник «Спартака» Мевля получил разрешение на работу в РФ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мевля получил разрешение на работу в РФ. Защитник готовится к предстоящим матчам», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

15 сентября «Спартак» сыграет с «Факелом» в матче группового турнира Кубка России.

Ранее агент Мевли Андрей Степанов заявил о готовности футболиста сыграть в кубковом матче с «Факелом».

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