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Агент Мевли заявил о готовности футболиста сыграть в кубковом матче с «Факелом»

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Агент Михи Мевли Андрей Степанов рассказал, когда футболист сможет сыграть за красно-белых.
Агент Мевли заявил о готовности футболиста сыграть в кубковом матче с «Факелом»
  • Gettyimages.ru

«Миха полетел с командой в Ростов именно для того, чтобы быть в тонусе, привыкать к команде и партнёрам. Он готов играть уже в ближайших матчах, просто сейчас всё зависит от того, когда будет получено разрешение на работу», — приводит слова Степанова «Спорт-Экспресс».

По его словам, когда защитник подписывал контракт с красно-белыми, было понимание, что на матч с «Ростовом» Мевля не успеет получить разрешение. Он также подчеркнул, что по разрешению всё идёт в штатном режиме.

«Думаю, проблем быть не должно и в кубковом матче Миха уже сможет принять участие», — заключил Степанов.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

15 сентября «Спартак» сыграет с «Факелом» в матче группового турнира Кубка России.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о стиле игры красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.

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