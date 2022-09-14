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Серена Уильямс намекнула, что ещё может возобновить карьеру

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23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс не исключила, что может возобновить карьеру.
Серена Уильямс намекнула, что ещё может возобновить карьеру
  • AP
  • © John Minchillo

На программе Джимми Фэллона её спросили, может ли Серена пойти по пути Тома Брэди и возобновить карьеру.

«Брэди положил начало удивительной тенденции. Я хочу сказать это», — заявила теннисистка.

Американка объявила о завершении карьеры после поражения на US Open 2022. В матче третьего круга турнира Серена уступила австралийке Айле Томлянович.

Ранее Мария Шарапова прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс.

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