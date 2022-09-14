Серена Уильямс намекнула, что ещё может возобновить карьеру
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На программе Джимми Фэллона её спросили, может ли Серена пойти по пути Тома Брэди и возобновить карьеру.
«Брэди положил начало удивительной тенденции. Я хочу сказать это», — заявила теннисистка.
Американка объявила о завершении карьеры после поражения на US Open 2022. В матче третьего круга турнира Серена уступила австралийке Айле Томлянович.
Ранее Мария Шарапова прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс.