Серена Уильямс намекнула, что ещё может возобновить карьеру

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс не исключила, что может возобновить карьеру.

На программе Джимми Фэллона её спросили, может ли Серена пойти по пути Тома Брэди и возобновить карьеру.

«Брэди положил начало удивительной тенденции. Я хочу сказать это», — заявила теннисистка.

Американка объявила о завершении карьеры после поражения на US Open 2022. В матче третьего круга турнира Серена уступила австралийке Айле Томлянович.

Ранее Мария Шарапова прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс.