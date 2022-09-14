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Шарапова прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс

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Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова прокомментировала решение Серены Уильямс завершить карьеру после Открытого чемпионата США.
Шарапова прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс
  • Gettyimages.ru
  • © Samir Hussein

«Она заслужила этот момент. Я смотрела её матч на Уимблдоне, где она рано проиграла. Впечатляет, что она прибавила, вышла и боролась. Это то, чем она мужественно и изящно занималась на протяжении всей своей жизни», — цитирует Шарапову Footwear News.

Напомним, что Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема. Она заявила о завершении карьеры после поражения на US Open 2022. В матче третьего круга турнира Серена уступила австралийке Айле Томлянович.

Ранее сообщалось, что CNN планировал показать документальный фильм о Серене Уильямс 11 сентября.

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