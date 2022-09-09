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CNN покажет документальный фильм о Серене Уильямс 11 сентября

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CNN выпустит часовой документальный фильм, посвящённый 23-кратной чемпионке Больших шлемов Серене Уильямс.
CNN покажет документальный фильм о Серене Уильямс 11 сентября
  • Gettyimages.ru

«Серена Уильямс: На её условиях» расскажет о пути спортсменки начиная с её детства в Комптоне, сообщает CNN.

В съёмках приняли участие бывшая первая ракетка мира в паре Ренне Стаббс, которая тренировала американку на US Open, пляжная волейболистка Кэрри Уолш Дженнингс, баскетболистка Нафиса Коллиер и другие спортсмены. Отмечается, что в фильме будут только женские интервью.

Фильм выйдет 11 сентября после финала US Open в 03:00 мск.

Уильямс объявила о завершении карьеры после поражения от австралийки Айлы Томлянович в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Ранее пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова высказалась о решении Уильямс закончить карьеру.

 

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