CNN покажет документальный фильм о Серене Уильямс 11 сентября

CNN выпустит часовой документальный фильм, посвящённый 23-кратной чемпионке Больших шлемов Серене Уильямс.

«Серена Уильямс: На её условиях» расскажет о пути спортсменки начиная с её детства в Комптоне, сообщает CNN.

В съёмках приняли участие бывшая первая ракетка мира в паре Ренне Стаббс, которая тренировала американку на US Open, пляжная волейболистка Кэрри Уолш Дженнингс, баскетболистка Нафиса Коллиер и другие спортсмены. Отмечается, что в фильме будут только женские интервью.

Фильм выйдет 11 сентября после финала US Open в 03:00 мск.

Уильямс объявила о завершении карьеры после поражения от австралийки Айлы Томлянович в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Ранее пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова высказалась о решении Уильямс закончить карьеру.