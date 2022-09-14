Фергюсон считает, что Чимаев специально не сделал вес на бой с Диазом

Американский боец Тони Фергюсон высказался на тему того, что Хамзат Чимаев не сделал вес на поединок с Нейтом Диазом в рамках турнира UFC 279.

«У нас двое русских, как сказал Нейт: один из них сбежал от меня на UFC 209, а второй специально не сделал вес. Всё остальное было лишь фасадом, чтобы прикрыть всё это», — цитирует Фергюсона MMA News.

Напомним, что Чимаев должен был сразиться с Диазом на UFC 279. Но из-за того что не смог сделать вес, провёл бой с Кевином Холлэндом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

Диаз в главном бою вечера успешно применил удушающий приём «гильотина» и победил Фергюсона.

Ранее Дана Уайт прокомментировал освистывание Хамзата Чимаева фанатами.