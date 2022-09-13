Тимати: конфликт с Нурмагомедовым исчерпан

Российский рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) признался, что они с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым разрешили давний конфликт.

«После той ситуации с Хабибом Нурмагомедовым мы виделись, общались. Этот этап пройден. У него было своё видение той ситуации, у меня — своё. Просто абсолютно разные взгляды, но сейчас конфликт исчерпан, каждый из нас живёт своей жизнью», — приводит слова Тимати РИА Новости.

По словам артиста, между ним и Нурмагомедовым нет неприязни, но при этом назвать их отношения дружескими он также не может. Тимати ответил, что после этого они с Хабибом «спокойно разошлись».

В 2018 году между Тимати и Нурмагомедовым разгорелся конфликт после того, как в Махачкале были отменены концерты нескольких представителей лейбла Black Star. Тогда спортсмен вступил в перепалку с рэп-исполнителем, а на его сторону встали другие представители смешанных единоборств.

Ранее бизнесмен и певец Тимур Юнусов, больше известный под псевдонимом Тимати, заявил о приобретении всех активов Starbucks в России.