Медведева: меня можно назвать болельщицей «Динамо»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвала свою любимую футбольную команду.

«Да, меня можно назвать болельщицей «Динамо». Всё началось с синего цвета. Моя команда тоже была облачена в синий цвет», — цитирует Медведеву Sport24.

22-летняя фигуристка в последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда она стала пятой в короткой программе на чемпионате России, но затем снялась с национального первенства из-за сломанного ботинка.

Ранее Медведева рассказала, будет ли она участвовать в Гран-при России по фигурному катанию.