Медведева: меня можно назвать болельщицей «Динамо»
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«Да, меня можно назвать болельщицей «Динамо». Всё началось с синего цвета. Моя команда тоже была облачена в синий цвет», — цитирует Медведеву Sport24.
22-летняя фигуристка в последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда она стала пятой в короткой программе на чемпионате России, но затем снялась с национального первенства из-за сломанного ботинка.
Ранее Медведева рассказала, будет ли она участвовать в Гран-при России по фигурному катанию.