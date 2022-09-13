Медведева: думаю, буду присутствовать на каждом этапе Гран-при России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, будет ли она участвовать в Гран-при России по фигурному катанию.

«Думаю, буду присутствовать на каждом этапе. В какой роли, пока неизвестно, всё расписывается. Фигурное катание — основной вид моей деятельности, надеюсь, что буду на каждом», — заявила Медведева в интервью Youtube-каналу «Фигурка».

22-летняя фигуристка в последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда она стала пятой в короткой программе на чемпионате России, но затем снялась с национального первенства из-за сломанного ботинка.

Ранее Медведева сравнила популярность футбола и фигурного катания в России.