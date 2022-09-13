Боец AMC Fight Nights Гребнев ждал, что бой Чимаев — Холлэнд продлится дольше

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением об исходе поединка между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холлэндом, который прошёл на турнире UFC 279.

«Как фанат единоборств, ждал, что бой продлится подольше. На мой взгляд, как ударник Холлэнд сильнее Чимаева. Ненамного, но более искусный. Но я абсолютно не удивлён, что Хамзат взял верх. Но не думал, что бой получится таким коротким», — сказал Гребнев RT.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом завершился на 143-й секунде первого раунда. Шведский боец чеченского происхождения поймал американца на удушающий приём Д'Арса.

Ранее Андреас Михаэль, тренер Чимаева, рассказал, что шведский боец будет выступать как в среднем, так и в полусреднем весе.