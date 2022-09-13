Боец AMC Fight Nights Гребнев ждал, что бой Чимаев — Холлэнд продлится дольше
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«Как фанат единоборств, ждал, что бой продлится подольше. На мой взгляд, как ударник Холлэнд сильнее Чимаева. Ненамного, но более искусный. Но я абсолютно не удивлён, что Хамзат взял верх. Но не думал, что бой получится таким коротким», — сказал Гребнев RT.
Поединок между Чимаевым и Холлэндом завершился на 143-й секунде первого раунда. Шведский боец чеченского происхождения поймал американца на удушающий приём Д'Арса.
Ранее Андреас Михаэль, тренер Чимаева, рассказал, что шведский боец будет выступать как в среднем, так и в полусреднем весе.