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Боец AMC Fight Nights Гребнев ждал, что бой Чимаев — Холлэнд продлится дольше

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением об исходе поединка между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холлэндом, который прошёл на турнире UFC 279.
Боец AMC Fight Nights Гребнев ждал, что бой Чимаев — Холлэнд продлится дольше
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Как фанат единоборств, ждал, что бой продлится подольше. На мой взгляд, как ударник Холлэнд сильнее Чимаева. Ненамного, но более искусный. Но я абсолютно не удивлён, что Хамзат взял верх. Но не думал, что бой получится таким коротким», — сказал Гребнев RT.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом завершился на 143-й секунде первого раунда. Шведский боец чеченского происхождения поймал американца на удушающий приём Д'Арса.

Ранее Андреас Михаэль, тренер Чимаева, рассказал, что шведский боец будет выступать как в среднем, так и в полусреднем весе.

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