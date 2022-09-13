В «Химках» объяснили поражение от «Пари НН» в Кубке России
- РИА Новости
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«Не брал бы этот матч в расчёт. Спартак Артурович сейчас ставит ту игру, философию которой он преследует. Сегодня мы увидели большое количество резервистов, это был экспериментальный состав», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что в приоритете у «Химок» игры в чемпионате и предстоящий матч с «Краснодаром». По его словам, команда показала характер и смогла быстро отыграться после пропущенного мяча.
«А пенальти — это уже футбольная лотерея, в которой нам немного не повезло», — заключил Терюшков.
Игра, которая прошла на поле стадиона «Нижний Новгород», завершилась со счётом 1:1 в основное время (5:3 по пенальти).
В составе «Пари НН» мяч забил Тимур Сулейманов (83-я минута). У «Химок» отличился Денис Глушаков (85-я).
На 86-й минуте был удалён полузащитник «Химок» Илья Камышев.
«Химки» в десятом туре чемпионата России сыграют с «Краснодаром». Начало — в 16:30 мск.
«Химки» (восемь очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Краснодар» (17) расположился на четвёртом месте.
Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил свою работу в подмосковном клубе.