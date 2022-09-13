В «Химках» объяснили поражение от «Пари НН» в Кубке России

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение от клуба «Пари Нижний Новгород» в рамках группового этапа Кубка России.

«Не брал бы этот матч в расчёт. Спартак Артурович сейчас ставит ту игру, философию которой он преследует. Сегодня мы увидели большое количество резервистов, это был экспериментальный состав», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что в приоритете у «Химок» игры в чемпионате и предстоящий матч с «Краснодаром». По его словам, команда показала характер и смогла быстро отыграться после пропущенного мяча.

«А пенальти — это уже футбольная лотерея, в которой нам немного не повезло», — заключил Терюшков.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Нижний Новгород», завершилась со счётом 1:1 в основное время (5:3 по пенальти).

В составе «Пари НН» мяч забил Тимур Сулейманов (83-я минута). У «Химок» отличился Денис Глушаков (85-я).

На 86-й минуте был удалён полузащитник «Химок» Илья Камышев.

«Химки» в десятом туре чемпионата России сыграют с «Краснодаром». Начало — в 16:30 мск.

«Химки» (восемь очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Краснодар» (17) расположился на четвёртом месте.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил свою работу в подмосковном клубе.