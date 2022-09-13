Юран: я принёс «Химкам» 500 млн рублей, сохранив клуб в РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил свою работу в подмосковном клубе.

«Обиды нет. Главное — я доказал всё своей работой. Удалось решить задачи, сохранить прописку в РПЛ и заработать благодаря этому для клуба: учитывая всё спонсорские соглашения, это до 500 млн рублей», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Он добавил, что обижаться — это удел слабых. Специалист отметил, что является сильным человеком, поэтому стойко воспринял новость об увольнении из клуба.

«Химки» 10 августа расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

СМИ сообщали, что одной из причин ухода тренера была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

Ранее Юран заявил, что не вернётся в «Химки».