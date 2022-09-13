Пьянич: не имею ничего против российских футболистов, но не могу сыграть со сборной России

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич высказался о предстоящем товарищеском матче с командой России.

«Мне позвонил спортивный директор сборной Боснии Звездан Мисимович и сказал, что есть возможность сыграть матч с Россией», — приводит слова Пьянича DAZN.

Он также подчеркнул, что на данный момент не видит смысла играть со сборной России из-за санкций ФИФА и УЕФА.

«Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если буквально все решили не играть с Россией, то и мы должны быть солидарны и отказываться. Я просто не могу сыграть такой матч», — заключил Пьянич.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

24 сентября в 20:00 мск в Бишкеке состоится товарищеский матч с командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее сообщалось, что Футбольный союз Боснии в октябре обсудит целесообразность проведения матча с Россией.