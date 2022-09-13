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Салихамиджич: состав «Баварии» привлекателен для потенциальных новичков

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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич считает, что состав клуба привлекателен для потенциальных новичков команды.
Салихамиджич: состав «Баварии» привлекателен для потенциальных новичков
  • AP
  • © Luca Bruno

«Состав команды — люди старше 20 лет. У нас в клубе есть несколько юных футболистов и не так много игроков старше 30 лет. Это делает нас сексуально привлекательными для потенциальных игроков», — цитирует Салихамиджича The Athletic.

Он добавил, что игроки, которыми интересуется «Бавария», смотрят на перспективу команды. По его словам, они обращают внимание на состав клуба с точки зрения качества.

После шести туров Бундеслиги «Бавария» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Ранее полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

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