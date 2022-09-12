Полузащитник «Баварии» Мюллер высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в ЛЧ

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хотим заявить о себе в единоборствах и хотим сами быть злыми после потери мяча. Игра будет открытой. Думаю, завтра будет матч, который понравится нейтральному зрителю», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии» в Twitter.

Немецкий хавбек является воспитанником «Баварии». За мюнхенский клуб футболист провёл 635 матчей, забил 228 мячей и отдал 246 результативных передач.

13 сентября «Бавария» сыграет с «Барселоной» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее в «Баварии» отреагировали на слухи об интересе к форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну.