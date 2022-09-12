военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Полузащитник «Баварии» Мюллер высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в ЛЧ

Короткая ссылка
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Полузащитник «Баварии» Мюллер высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в ЛЧ
  • Gettyimages.ru

«Мы хотим заявить о себе в единоборствах и хотим сами быть злыми после потери мяча. Игра будет открытой. Думаю, завтра будет матч, который понравится нейтральному зрителю», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии» в Twitter.

Немецкий хавбек является воспитанником «Баварии». За мюнхенский клуб футболист провёл 635 матчей, забил 228 мячей и отдал 246 результативных передач.

13 сентября «Бавария» сыграет с «Барселоной» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее в «Баварии» отреагировали на слухи об интересе к форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить