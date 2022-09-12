В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе к Кейну

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал информацию об интересе команды к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

«Я ни с кем не контактировал из окружения Гарри Кейна. Мы уверены в наших футболистах. У нас восемь игроков на четыре позиции», — цитирует Салихамиджича Sport1.de.

СМИ сообщали, что «Бавария» может подписать игрока, если Кейн не продлит соглашение с «Тоттенхэмом» по окончании сезона-2022/23. Отмечалось, что англичанин заменит в мюнхенской команде Роберта Левандовски.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в шестом туре Бундеслиги.