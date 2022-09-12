В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе к Кейну
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«Я ни с кем не контактировал из окружения Гарри Кейна. Мы уверены в наших футболистах. У нас восемь игроков на четыре позиции», — цитирует Салихамиджича Sport1.de.
СМИ сообщали, что «Бавария» может подписать игрока, если Кейн не продлит соглашение с «Тоттенхэмом» по окончании сезона-2022/23. Отмечалось, что англичанин заменит в мюнхенской команде Роберта Левандовски.
Ранее сообщалось, что «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в шестом туре Бундеслиги.