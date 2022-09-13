В «Самбо-70» отреагировали на пропуск Щербаковой контрольных прокатов

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о пропуске олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой контрольных прокатов сборной России.

«Я знаю, что в группе Тутберидзе серьёзно относятся к травмам. И квалификация врачей на самом высочайшем уровне. Тут важно грамотно подойти к отборочным стартам. Паниковать не нужно», — цитирует Лайшева Metaratings.

Он добавил, что восстановление Щербаковой будет проходить под присмотром опытных людей, никто не будет бросать её на амбразуру. По его мнению, фигуристка плавно подойдёт ко всем мероприятиям.

Напомним, что Щербакова появилась в списке участников контрольных прокатов сборной России. Позже источник сообщил, что спортсменка не примет участия в них.

18 августа Анна перенесла операцию в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Анна Щербакова может не принять участия в контрольных прокатах сборной России.