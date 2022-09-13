Агент Щенникова заявил, что футболист вернётся в общую группу ЦСКА на этой неделе

Агент Сергей Пушкин рассказал, что защитник ЦСКА Георгий Щенников вернётся к тренировкам в общей группе на этой неделе.

«Вчера общались с Георгием, дела у него нормально, чувствует себя уже лучше. На этой неделе он вернётся в общую группу — сегодня, завтра или послезавтра», — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что в кубковом матче с «Уралом» защитник не сможет принять участие, так как Щенникову нужно набрать форму после травмы. По его словам, на следующий матч с «Торпедо» футболист будет в заявке.

У футболиста до старта чемпионата России выявили воспаление сухожилия. Защитник не принимал участия в девяти турах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич высказался об уровне РПЛ.