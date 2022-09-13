Рахимич: в России лига не та, что раньше

Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сложно говорить, упал ли уровень РПЛ. Когда я играл, в Россию приглашали и могли приглашать игроков другого уровня, они приезжали», — цитирует Рахимича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент приглашённые игроки выступают на другом уровне.

«Наверное, можно сказать, что лига в России сейчас не та, что раньше», — заключил Рахимич.

46-летний босниец выступал за «Вождовац», «Анжи». С 2000 года он выступал за ЦСКА, где провёл 346 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свой переход в армейский клуб.