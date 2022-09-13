военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рахимич: в России лига не та, что раньше

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Рахимич: в России лига не та, что раньше
  • РИА Новости

«Сложно говорить, упал ли уровень РПЛ. Когда я играл, в Россию приглашали и могли приглашать игроков другого уровня, они приезжали», — цитирует Рахимича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент приглашённые игроки выступают на другом уровне.

«Наверное, можно сказать, что лига в России сейчас не та, что раньше», — заключил Рахимич.

46-летний босниец выступал за «Вождовац», «Анжи». С 2000 года он выступал за ЦСКА, где провёл 346 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свой переход в армейский клуб.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить